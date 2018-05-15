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عاجل.. الأهلي يحدد موعد رحيل حسام البدري

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 05:55 م
عاجل.. الأهلي يحدد موعد رحيل حسام البدري
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الفجر الرياضي
 

 

استقر مسئولو النادي الأهلي، على توجيه الشكر إلى حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب مباراة المصري البورسعيدي.

 

ويواجه الأهلي نظيره المصري البورسعيدي يوم 20 من الشهر الجاري في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، وهي المباراة الأخيرة للفريق الأحمر المتوجب بقلب المسابقة هذا الموسم.

 

ومن المنتظر أن يوجه مسئولو الأهلي الشكر إلى حسام البدري المدير الفني للفريق عقب نهاية مباراة المصري وهي المباراة الأخيرة له في تعاقده مع الفريق الأحمر، ليتم الإعلان عن المدير الفني الجديد الذي سيتولي تدريب الفريق خلفا له.

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