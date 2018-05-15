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ضبط عاطل متهم بسرقة أدوات كهربائية من شقة في الشروق

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 05:51 م
ضبط عاطل متهم بسرقة أدوات كهربائية من شقة في الشروق
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هبة عبد الحفيظ
 
ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عاطل متهم بسرقة أدوات كهربائية من شقة فى الشروق.

البداية أثناء مرور ضابط مباحث قسم شرطة الشروق وبصحبته القوة  المرافقة بالمنطقة ،  تمكن من ضبط أشرف .ا.ذ.ف. وشهرته " أشرف الأصيل" 28 سنة عاطل ، والسابق اتهامه فى  7 قضايا آخرهم 45 لسنة 2014م الشروق "سرقة مسكن " ، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضيتين  أرقام 2345 لسنة 2018م الشروق " سرقة مسكن "، و2557 لسنة 2018م الشروق " سرقة مسكن "، وبحوزته مكنسة كهربائية، غسالة كهربائية، ميكروويف ، وأسطوانة غاز، مروحة، 2 سماعة صب، جهاز ريسيفر، كولدير مياه، وكمية من المفروشات.

بمناقشته اعترف بسرقتها من شقة تحت التشطيب كائنه بذات العقار محل الضبط ملك محمد.ع.ا.م. 40 سنة موظف بأسلوب "كسر الباب"  ، وأضاف انه كان فى سبيله لاستئجار سيارة لنقل المسروقات لمسكنه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف علي المضبوطات وأتهمه بالسرقة وقرر بانه لم يكن  قد  اكتشف واقعة السرقة بعد، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
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