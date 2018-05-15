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بان كيك البطاطس.. المقادير وطريقة العمل

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 05:47 م
بان كيك البطاطس.. المقادير وطريقة العمل
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المقادير
- البطاطس : 1 حبة (كبيرة ومقشرة ومقطعة مكعبات) 
- البصل : 1 حبة (صغير الحجم، ومفروم) 
- طحين : ربع كوب 
- البيض : 1 حبة (مخفوق) 
- ملح : ملعقة صغيرة 
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة 
- الزيت : ملعقتان كبيرتان (للقلي) 

طريقة التحضير
1. اخلطي مكعبات البطاطس مع البصل في محضرة الطعام ثم انقلي الخليط إلى وعاء واعصريه حتى تخرج الماء ويصبح ناشفا.

2. في وعاء آخر اخلطي البيضة والطحين والملح والفلفل ثم أضيفي خليط البطاطس والبصل حتى يمتزج الخليط.

3. سخني الزيت في مقلاة على النار ثم اصنعي كرات من خليط البطاطس وبسطيها باليد واقليها في الزيت على الجهتين حتى تتحمر وتصبح ذهبية.

4. ضعي البان كيك على ورق المطبخ وقدميه إلى جانب اللبنة أو السلطة أو الجنبة الكريمية.
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