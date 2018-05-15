سليم عساف يُطلق "كيفو قلبك" حصريًا على Anghami (فيديو)

أطلق النجم سليم عساف، أغنيته الجديدة بعنوان "كيفو قلبك" عبر تطبيق انغامي حصرياً، حيث تصدرت قائمة الاغنيات العربية بعد أقل من ٤٨ ساعة على صدورها.

الأغنية كلمات وألحان: سليم عسّاف، توزيع: فارس مسعد، تسجيل: استديو هادي شرارة، ميكس وماستر: إيلي بربر.

وفور إطلاق عساف للأغنية، قام عدد من متابعيه ومعجبيه بتحويل عنوان الأغنية إلى هاشتاج على السوشيال ميديا، وتداولوا مقاطع فيديو لهم وهم يستمعون إلى الأغنية.

يشار إلى أن سليم يجهز لفيديو كليب بفكرة مختلفة ومبتكرة سيرافق الأصدار الرسمي للأغنية كما أنه بصدد إطلاق مفاجأة فنية قريباً.

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