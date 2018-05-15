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"اتجوز أختي عرفي".. سائق يحرق ميكروباص زميله في المعادي

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 05:47 م
اتجوز أختي عرفي.. سائق يحرق ميكروباص زميله في المعادي
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هبة عبد الحفيظ
 
نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط سائق أشعل النيران في ميكروباص انتقاما من صاحبه بعد زواجه من شقيقته عرفيا بالمعادي.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة المعادى، بلاغا من "عزة ح أ" 50 سنة، ربة منزل، بتضررها من "يوسف م س" 22 سنة، عامل، لقيامه بإضرام النيران بالسيارة ملكها رقم 71415 أجرة القليوبية ماركة تويوتا ميكروباص، أثناء توقفها أمام العقار سكنها مما أدى لاحتراقها بالكامل.

ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة، فتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه نمى إلى علمه قيام نجل المبلغة "محمد ا م" 24 سنة، سائق، بالزواج عرفياً من شقيقته "د م س" 19 سنة، طالبة، دون موافقته، واصطحابها لمدينة الإسكندرية، مما أثار حفيظته فخطط لارتكاب الواقعة، وفى سبيل ذلك أحضر زجاجة تحوى سائل البنزين، وسكبها على السيارة، وإضرام النيران بها انتقاماً من نجلها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
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