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"ماشي بـحالهم" سلسلة كوميدية جديدة على القناة الأولى المغربية في رمضان

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 05:45 م
ماشي بـحالهم سلسلة كوميدية جديدة على القناة الأولى المغربية في رمضان
ماشي بـحالهم
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أحمد رمضان متولي
 

من المنتظر أن يلتقي مشاهدي القناة الأولى مع السلسلة الكوميدية العائلية "ماشي بحالهم" خلال رمضان، والتي يشارك فيها كل من "الكوبل" المحبوب سعدالله عزيز وخديجة أسد، بعد غياب طويل، وبمشاركة كل من منال الصديقي، محمد عزام (بهلول)، فتاح جوادي، ملاك نوة، فاطمة حركات، فاطمة بوجو، إيمان الإدريسي، والطفل أنس، وسعيد قيلش.

 

"ماشي بحالهم" سلسلة كومـيدية عائـلية، تسلـط الضوء على المـشاكـل المتـرتـبة عـن إدمـان الـتكـنولوجيـا وخـصوصا شبكات الـتواصل الاجـتـماعي في العـلاقـات الأسـريـة، حيث تنسج مواضيعها من المواقع الاجتماعية وما يسمى بـ"البوز"، وهي قصة أحمد بوعروة، سيناريو وحوار بنعيسى ومحمد نجدي وأحمد بوعروة، ومدير التصوير من روسيا "galeb"و"maxim"، وإخراج أحمد بوعروة و إبراهيم الإدريسي، فيما أدى زكرياء الغافولي أغنية الجنيريك.

 

وتدور أحداث السلسلة حول زوجين يعيشان في صراع يومي داخـل فـيلا بالبيضاء، فالزوج مدمن على مواقع التواصل الاجـتماعي وبات يعـيش في عالمه الإلكتروني الخيالي بعد تقاعده، في حين تعاني زوجته المحبة للمظاهر من تدخلات حماتها في حياتها من جهة ومن الغيرة والشك بسبب الأخبار التي تنقلها الخادمة لها من جهة أخرى، وتتوالى الأحداث المثيرة.

"ماشي بـحالهم" سلسلة كوميدية جديدة على القناة الأولى المغربية في رمضان
"ماشي بـحالهم" سلسلة كوميدية جديدة على القناة الأولى المغربية في رمضان
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