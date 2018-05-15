في رمضان.. تناولي هذه الأكلات في "السحور" لفقدان الوزن الزائد!

تعاني كثيرات من زيادة الوزن في شهر رمضان، نتيجة تناول أكلات غير صحية على الإفطار أو السحور، وتضطر هؤلاء لاستقبال عيد الفطر بوزن زائد وجسد غير مثالي.





ويمكن لوجبة السحور أن تلعب دورا مهما في مساعدتكِ على فقدان الوزن، شريطة تناول بعض الأكلات التي ترطّب الجسد، وتعمل على حرق الدهون في ساعات الصيام.





ومن أهم هذه الأكلات:-





الفاصوليا السوداء

كوب من الفاصوليا السوداء وجبة مفيدة في السحور، وسوف تشعركِ بالشبع في نهار رمضان؛ لأنها تحتوي على 15 غراما من البروتين المريح، كما لا تحتوي على أي من الدهون المشبعة الموجودة في مصادر البروتين الأخرى مثل اللحوم الحمراء.





الشوفان

الشوفان غني بالألياف، ويعمل على إشعاركِ بالشبع طول اليوم، كما أن نصف كوب منه يحتوي على 4.9 غرام من النشا، وهي من الكربوهيدرات الصحية التي تعزّز الأيض وحرق الدهون.





الأفوكادو

لا يوجد سبب للخوف من تناول الدهون طالما أنها صحية، ومنها الدهون غير المشبعة في مركب “الأوليك” الموجود بالأفوكادو، الذي يعمل على تحفيز الجسم لعدم الشعور بالجوع، فضلا عن إذابة دهون البطن.





التوت

التوت معروف بتأثيره المضاد للشيخوخة، ورغم صغر حجمه إلا أن له تأثيرا قويا على الشعور بالإشباع، حيث يحوي كوبا واحدا منه على 80 سعرة حرارية، و4 جرامات من الألياف، لذا يعتبر من أبرز الأكلات التي تساعد على فقدان الوزن.





البروكلي