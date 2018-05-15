البورصة السعودية تختتم جلسة اليوم بالمنطقة الحمراء

أنهى سوق الأسهم السعودية- تداول، تعاملات جلسة منتصف الأسبوع، على تراجع وسط هبوط المؤشر الرئيسي للسوق- تاسي، ليعاود الخسائر بضغط من تراجع قطاع "الإعلام" بشكل حاد و"البنوك" صاحب أعلى وزن نسبي في المؤشر، وبالمثل تراجع مؤشر السوق الموازي- نمو في ختام التعاملات.





وتراجع "تاسي" بنسبة 0.4% لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، فاقدا 31.40 نقطة من رصيده، ليهبط لمستوى 8039.29 نقطة.





وسجلت التداولات بالسوق الرئيسي انخفاضا بتعاملات اليوم، مع تسجيل سيولة بقيمة 3.93 مليار ريال، مقابل 5.6 مليار ريال بتعاملات الاثنين، وذلك بالتداول على 184.18 مليون سهم، مقارنة بـ 237.4 مليون سهم بالجلسة الماضية.





وغلب اللون الأحمر على أداء القطاعات، وسط هبوط 14 قطاعا جاء في مقدمتها "الإعلام" بنسبة 5.1%، يليه تجزئة الأغذية" بنحو 2.7%، ثم "المرافق والمنافع العامة" بـ 2.4%، كما هبط "البنوك" القيادي بنسبة 0.3% ليضغط على أداء المؤشر في الختام.





واقتصرت الارتفاعات على 6 قطاعات، أبرزها "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.6%، و"تجزئة السلع الكمالية" بنحو 0.5%، كما صعد "المواد الأساسية" و"الاتصالات" بـ 0.2%، و0.12% على التوالي.





وتصدر سهم "الأهلية" التراجعات بنحو 5.4%، فيما حل "نماء للكيماويات" بمقدمة الارتفاعات بنسبة 9.9%.





واستحوذ "دار الأركان" على التداولات بالسوق الرسمي بسيولة بلغت 684.39 مليون ريال، وبكميات 56.71 مليون سهم.





وعلى جانب السوق الموازي، فهبط بنحو 1.2% لدى إغلاق التعاملات، خاسرا 37.35 نقطة، ليتراجع إلى مستوى 3068.25 نقطة.





وحل "ثوب الأصيل" في صدارة الأسهم المتراجعة بالموازي بنسبة 2.1%، و"الكثيري" على رأس الارتفاعات بنحو 4%.





وسيطر "التطويرية الغذائية" على سيولة الموازي بقيمة 317.75 ألف ريال، و"بحر العرب" على الكميات بـ 17.41 ألف سهم.





وخلال جلسة أمس الاثنين، صعد المؤشر العام "تاسي" بنسبة 0.6%، وتراجع "الموازي" 0.11%.