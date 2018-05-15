ننشر قائمة برامج نغم FM في رمضان (صور)
الثلاثاء 15/مايو/2018 - 04:42 م
صلاح حسن
تعرض إذاعة نغم FM في رمضان العديد من البرامج والتي جاءت خريطتها كالتالي..
-"أول ما تقوم م النوم" مع لينا صالح.
-"صيام ستات" مع خلود نادر.
-"كواليس رمضان" مع جيلان علاء.
-"حلال العقد" مع عمر طاهر.
-"باب رزق" مع يسري الفخراني.
-"أول كل حاجة" مع دنيا صلاح عبدالله.
-"اتنين في مهمة" مع همسة إمام وعمرو صلاح.
-"ع السحور" مع همسة إمام و عمرو صلاح
-"قواعد السيطرة الثلاثين" مع مفيدة شيحة.
-"تعرف فلان" مع مي أنور ونيرة شريف.
-"المسحراتي" مع صلاح عبد الله.
-"جايلك في الكلام" مع إسعاد يونس.
المزيد عن: نغم اف ام خريطة رمضان المسحراتي إسعاد يونس