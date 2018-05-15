ننشر قائمة برامج نغم FM في رمضان (صور)

تعرض إذاعة نغم FM في رمضان العديد من البرامج والتي جاءت خريطتها كالتالي..





-"أول ما تقوم م النوم" مع لينا صالح.

-"صيام ستات" مع خلود نادر.

-"كواليس رمضان" مع جيلان علاء.

-"حلال العقد" مع عمر طاهر.

-"باب رزق" مع يسري الفخراني.

-"أول كل حاجة" مع دنيا صلاح عبدالله.

-"اتنين في مهمة" مع همسة إمام وعمرو صلاح.

-"ع السحور" مع همسة إمام و عمرو صلاح

-"قواعد السيطرة الثلاثين" مع مفيدة شيحة.

-"تعرف فلان" مع مي أنور ونيرة شريف.

-"المسحراتي" مع صلاح عبد الله.