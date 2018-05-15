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ننشر قائمة برامج نغم FM في رمضان (صور)

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 04:42 م
ننشر قائمة برامج نغم FM في رمضان (صور)
ارشيفية
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صلاح حسن
 
تعرض إذاعة نغم FM في رمضان العديد من البرامج والتي جاءت خريطتها كالتالي..

-"أول ما تقوم م النوم" مع لينا صالح.
-"صيام ستات" مع خلود نادر.
-"كواليس رمضان" مع جيلان علاء.
-"حلال العقد" مع عمر طاهر.
-"باب رزق" مع يسري الفخراني.
-"أول كل حاجة" مع دنيا صلاح عبدالله.
-"اتنين في مهمة" مع همسة إمام وعمرو صلاح.
-"ع السحور" مع همسة إمام و عمرو صلاح
-"قواعد السيطرة الثلاثين" مع مفيدة شيحة.
-"تعرف فلان" مع مي أنور ونيرة شريف.
-"المسحراتي" مع صلاح عبد الله.
-"جايلك في الكلام" مع إسعاد يونس.
ننشر قائمة برامج نغم FM في رمضان (صور)
ننشر قائمة برامج نغم FM في رمضان (صور)
ننشر قائمة برامج نغم FM في رمضان (صور)
ننشر قائمة برامج نغم FM في رمضان (صور)
ننشر قائمة برامج نغم FM في رمضان (صور)
ننشر قائمة برامج نغم FM في رمضان (صور)
ننشر قائمة برامج نغم FM في رمضان (صور)
ننشر قائمة برامج نغم FM في رمضان (صور)
ننشر قائمة برامج نغم FM في رمضان (صور)
ننشر قائمة برامج نغم FM في رمضان (صور)
ننشر قائمة برامج نغم FM في رمضان (صور)
المزيد عن: نغم اف ام خريطة رمضان المسحراتي إسعاد يونس
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