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تخلصي من "الرؤوس السوداء" بالبيكنج صودا والعسل

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 04:37 م
تخلصي من الرؤوس السوداء بالبيكنج صودا والعسل
أرشيفية
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فوائد البيكنج صودا لا تنتهي ليس فقط للأغراض المنزلية بل لجمال البشرة أيضا، ومن ضمنها أنها تساعد في إزالة الرؤوس السوداء التي تصيب مناطق الأنف والجبهة. تنشأ الرؤوس السوداء في هذه الأجزاء من البشرة تحديداً لكونها دهنية فيلتصق بها الغبار الموجود في الهواء بسهولة والذي يقوم بدوره في سد المسام وظهور الرؤوس السوداء. هذا القناع المنزلي البسيط سيساعدك في التخلص من الرؤوس السوداء في دقائق فإليك الطريقة:-

مكونات قناع البيكينج صودا والعسل لعلاج الرؤوس السوداء:

1 ملعقة كبيرة بيكنج صودا
1 ملعقة كبيرة عسل أبيض
2 ملعقة ملح

طريقة تحضير وصفة البيكنج صودا والعسل لعلاج الرؤوس السوداء:

1- امزجي المكونات لعمل مزيج مناسب لفرده.
2- افردي الخليط على المنطقة المصابة مع تدليكه بلطف واتركيه لمدة ٥ دقائق.
3- اغسلي وجهك بماء دافئ ورطبيه بكريم مرطب.

سيعمل هذا الخليط على تقشير البشرة وإزالة الجراثيم والأتربة أما العسل على وجه التحديد فسيعمل كمضاد حيوي قاتل للبكتيريا المسببة للرؤوس السوداء.
المزيد عن: الصحة الرؤوس السوداء البيكنج صودا والعسل
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