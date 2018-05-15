MBC ترفع شعار "رمضان يجمعنا" بـ رامز جلال وزينة وبيومي وحمادة هلال وعلي ربيع ونجوم "مسرح مصر" (صور)

كعادتها كل عام تُطلق شبكة قنوات "MBC مصر" خلال شهر رمضان الكريم باقة واسعة من أضخم المسلسلات الدرامية والبرامج الحصرية التي تضم أبرز النجوم وتُرضي مُختلف الأذواق والمُشاهدين. وتشمل إنتاجات متنوّعة، تجمع أهم الأعمال الدرامية والكوميدية والاجتماعية، والتي يبدأ عرض جانب كبير منها "الليلة" الثلاثاء بداية من الساعة السابعة مساءً.

الدراما

تنفرد شبكة قنوات "MBC مصر" خلال شهر رمضان المُقبل بعرض 5 مُسلسلات هي كالتالي:

"خفة يد" – بيومي فؤاد... ويُعرض بداية من اليوم "الثلاثاء" في تمام السابعة مساءً

بعد أن حجز لنفسه مكانة مُميّزة على خريطة الكوميديا وأصبح وجوده داخل أي عمل درامي علامة مؤكدة على إرتفاع نسبة البهجة التي تُقدم في العمل للمُشاهدين، يُطل النجم بيومي فؤاد في أول بطولة درامية له في رمضان عبر شبكة قنوات "MBC مصر" من خلال مُسلسل "خفه يد" الذي يؤدي فيه شخصية ضابط خفيف الظل وذو قدرات محدودة وتتسبب تصرفاته في الكثير من الأزمات له ولمن حوله، ويُشاركة البطولة نُخبة من نجوم الكوميديا منهم محمد سلام، ومحمد ثروت، وآيتن عامر، وآخرين، والمسلسل من تأليف تامر إبراهيم وإخراج مُعتز التوني.

"سلسال الدم" الجزء الأخير ويُعرض بداية من اليوم "الثلاثاء" في تمام الثامنة مساءً

الدراما الصعيدية الأشهر والأكثر مُشاهدة عبر أربع مواسم مُتتالية والتي إلتف حولها ملايين المُشاهدين، يُعرض الجزء الأخير منها حصرياً عبر شبكة قنوات MBC في رمضان، حيث يتواصل خلال الجزء الأخير الصراع المُممتد بين "نصره"، و"هارون" ويُحاول أفراد كُل عائلة الإنتصار بكل الطرق وبينما الصراع يصل إلي الذروة تنطلق ثورة 30 يونيو لتحمل الكثير من المُفاجآت للجميع.. ويُشارك في بطولة "سلسال الدم" عبلة كامل، ورياض الخولي، رانيا فريد شوقي، وأحمد بدير، وأحمد سلامة، وعلا غانم، وأحمد سعيد عبد الغني، ومنة فضالي، وكريم كوجاك، وآخرين.. والمُسلسل من إخراج مصطفي الشال وتأليف مجدي صابر.

"سك على إخواتك" – علي ربيع.. ويُعرض بداية من اليوم "الثلاثاء" في تمام التاسعة مساءً

بعد أن نجح في حجز مكانة لافته بين النجوم الشباب على خريطة المسرح، ينضم الفنان الشاب علي ربيع، للمرة الثانية إلى شبكة قنوات "MBC مصر" في دراما رمضان بعد تواجده الناجح والمميز ضمن أبطال مسرح مصر، حيث ينطلق في ثاني بطولاته التلفزيونية بمسلسل "سك على إخواتك" بكوميديا مميزة تدور أحداثها حول الشاب الريفي البسيط الذي يرث بصورة مُفاجأة ثروة ضخمه وينتقل للحياة في وسط عائلته الجديدة مما يُفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة. والمُسلسل كتب قصته ببراعة كريم فهمي وأعد السيناريو والحوار إياد شهاب، وأخرجه وائل إحسان. وُشارك في بطولته صلاح عبد الله، وهنا الزاهد، وسهر الصايغ، كريم عفيفي، وهادي الجيار، وسلوي خطاب، وجيسي عبدو، وميرنا نور الدين، وآخرين.

"قانون عمر" – حمادة هلال

يواصل النجم حمادة هلال حجز مكانة مُميزة على خريطة العرض الرمضاني عبر شبكة قنوات "MBC مصر"، يغوص حمادة هلال في مسلسله الجديد "قانون عمر" داخل صراعات النفس البشرية بين القيم والأخلاق من جانب وبين الطمع والجشع والخيانة من جهة أُخرى، ويُشارك مع النجم حمادة هلال نُخبه من الفنانين منهم إيمان العاصي، ومصطفي أبو سريع، وفاطمة الناصر، ومحسن منصور، وفتوح أحمد، وليلي حسين وآخرين وهو من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج أحمد شفيق

"ممنوع الإقتراب أو التصوير" - زينة

بعد تألق لافت في دراما رمضان العام الماضي، تنطلق النجمة زينة في أولي مُسلسلاتها عبر شبكة قنوات "MBC مصر" من خلال مُسلسل "ممنوع الإقتراب أو التصوير" في قصة مُثيرة تدور أحداثها حول جريمة قتل غامضة تتورط فيها ممثلة شابة تقع ضحية صراعات مُختلفة من خلال أحداث مُتشابكة صاغها ببراعة المؤلف محمد الصفتي، وأخرجها زياد الوشاحي، ويشارك في بطولته عدد من النجوم، أبرزهم: فتحي عبد الوهاب، ونسرين أمين، ومحمد شاهين، وذكي فطين، وتميم عبده، ومي القاضي، وآخرين.

الكوميديا

رامز تحت الصفر - رامز جلال يواصل مقالبه ومغامراته حاصداً المزيد من النجاحات

ﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾﻠﮫ إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في روسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم يظهر "دب مُفترس" من بين الجليد والأدغال، ﻟﯾﻛﺗﻣل ظهوره ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل أﻣﺎم اﻟﺿﯾف ما يزيد من فزعه وخوفه!

"مسرح مصر في رمضان"

في تجربة هي الأولي من نوعها، تعرض شبكة قنوات MBC مصر في رمضان، مسرحية تليفزيونية جديدة يومياً، يُقدم فيها النجم أشرف عبد الباقي ونُخبه من النجوم الشباب أفكار كوميدية جديدة وممتعه وتحمل الكثير من البهجة للجمهور من مُختلف الأعمار والإهتمامات ويواصل من خلالها فريق مسرح مصر تقديم بصمته الخاصة في عالم الكوميديا.. ويشارك في بطولة "مسرح مصر" بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من النجوم منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، وكريم عفيفي، ودينا محسن "ويزو"، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد انور، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

البرامج

"من روسيا مع التحية" مع نُخبه من النجوم

قبل أيام من إنطلاق مُباريات كأس العالم التي تُشارك فيها مصر بعد غياب طويل، تُقدم شبكة قنوات "MBC مصر" من قلب روسيا البرنامج الرياضي الكوميدي "من روسيا مع التحيه" الذي يُقدمه رزان مغربي ومُهيب عبد الهادي ويُشارك في حلقاته اليومية التي تم تصويرها داخل المُدن الرياضية التي سيلعب فيها منتخب مصر مبارياته النجوم بيومي فؤدا، ومصطفي أبو سريع، وحسن عبد الفتاح، وحمدي الوزير، بالإضافة لنُخبة من نجوم الرياضة والفن الذين يظهروا في أجواء غير تقليدية.

"من القلب للقلب" مع إيمان رياض

يفتح برنامج "من القلب للقلب" مع الإعلامية إيمان رياض نافذة يومية للمشاهدين تحت شعار "الرسول القدوه" وتُقدم الحلقات اليومية قراءة متأنية في سلوكيات الرسول الكريم تستهدف الإقتداء بسلوكياته وتصرفاته السمحه مع من حوله ومُعاملاته اليومية مع زوجاته وأبنائه وجولاته اليومية بين المسلمين ويستضيف البرنامج خلال الشهر الكريم د. عمرو الورداني أمين عام لجنة الفتوي والتدريب بدار الإفتاء المصرية، وستُتاح الفرصة أمام المشاهدين للتواصل مع البرنامج عبر الهاتف أو صفحات التواصل الإجتماعي وسيتم إرسال كاميرات البرنامج للقاء المُشاهدين الذين يُقدمون عبر صفحات البرنامج نماذج لقصص تفاعلهم مع الأحداث اليومية إستناداً لقدوة الرسول الكريم.

"كلمة السر" مع د. مبروك عطية

بأسلوبه البسيط الذي يصل إلى القلوب والعقول، يشرح د. مبروك عطية في برنامجه الإسبوعي المُميز "كلمة السر" صحيح الدين الاسلامي السمح وكيفية تنمية العلاقات الاجتماعية وزيادة الترابط الاسري والانساني وفقاً لتعاليم الدين. وعبر حلقات البرنامج يُصحح د. مبروك عطية الكثير من العادات غير الصحيحة والأفكار المغلوطة التي يُطبقها البعض في شهر رمضان والتي تبتعد عن جوهر وروح الإسلام، وذلك من خلال استقبال اتصالات المُشاهدين والرد عليها.

قمرة 3 – أحمد الشقيري

ﯾﺄﺗﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﻣوﺳﻣﮫ اﻟﺛﺎلث ﻟﺗﺣﻔﯾز أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺑﺈﺑداع ﻣﺣﺗوى إﻋﻼﻣﻲ إﯾﺟﺎﺑﻲ وﻣؤﺛر ﻣن ﺧﻼل المشاركات في إرسال ﻣﻘﺎطﻊ ﻓﯾدﯾو ﻣﺗﻣﯾزة وھﺎدفة ﻣن ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم، حيث يتم ﻓﻲ ﻛل ﺣﻠﻘﺔ ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ أﻓﺿل تلك اﻟﻣﺷﺎرﻛﺎت واﻟﺗﻌﻠﯾﻖ ﻋﻠيها. البرنامج من تقديم أحمد الشقيري.

اﻟﺻدﻣﺔ 3

ﺑﻌد اﻟﻧﺟﺎح اﻟذي ﺣﻘﻘﮫ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﺟزﺋيه اﻷول والثاني، ﯾﻌود إﻟﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﺟزء ﺟدﯾد فيطرح ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺟرﯾﺋﺔ ويتبنى أسلوب الاستفزاز لمعرفة ردود أفعال الناس. فأﻣﺎم ﻣوﻗف صعب أو ﻣﺷﻛﻠﺔ أﺧﻼﻗﯾﺔ ما، كيف تكون ردود أفعال الناس العفوية؟ هل يتدخلون أم يكتفون بالمشاهدة؟ ترصد ﻛﺎﻣﯾرات ﺧﻔﯾﺔ تلك الردود فيما ﯾﻌﺗﻣد البرنامج ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻏﯾر ﻣﻌروﻓﯾن للقيام بتصرّفات ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ وجدانياً وأخلاقياً.

"الشيف حسن" - أشهى المأكولات في مطبخ

أشهى وأطيب الأطعمة وأقلها ضرراً في الوقت ذاته يُقدمها يومياً "الشيف حسن" في مطبخه الشهير عبر شاشة " MBCمصر". وعلى مدار الشهر الكريم يُقدم الشيف حسن وصفات تحضير الأطعمه المتنوعة التي تُقدم وجبات مُتكاملة تُناسب مُختلف الأذواق والطبقات الإجتماعية، كما يستقبل الشيف حسن رغبات وطلبات المُشاهدين في تحضير الأطعمة المُفضلة ويُلبيها على مدار حلقات شهر رمضان.