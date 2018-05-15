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"برلمانية": المشروعات الصغيرة هي العمود الفقري للاقتصاد

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 04:36 م
برلمانية: المشروعات الصغيرة هي العمود الفقري للاقتصاد
هالة أبو السعد
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ياسمين مبروك
 
أكدت هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، على ضرورة أن تضع التنمية الاقتصادية فى مصر المشروعات الصغيرة، ضمن أولوياتها، فهي العمود الفقرى للاقتصاد، منوهة بأن الوضع الراهن للمشروعات الصغيرة لا يثمر عن وجود تنمية حقيقية.

وأوضحت "أبو السعد"، خلال ورشه عمل، نظمها حزبي «الوفد والمحافظين» أن النتيجة الحقيقية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تأتي عندما تكون هناك جهة منوطة لدعم هذا القطاع، مشيرة إلى أن المرحلة الراهنة بها نسبة بطالة، وأن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل أي بنود بند إضافيه، متابعة: “يجب دعم شريحة الشباب واستقطاب العمالة، وأن يكون هناك دعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لأنها مشروع قومي للاقتصاد المصري”.

وطالبت النائبة البرلمانية بصدور قانون المشروعات الصغيرة فى دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، لتحفيز الشباب على الاستثمار، لافتة إلى أهمية أن يكون لدينا وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا الشأن.

وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة: "هناك بعض الاتحادات والهيئات قامت بعمل مشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ونحن كلجنة بالبرلمان قدمنا مشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكن لم يناقش من البرلمان حتى الآن".
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