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بتروجت يغرم جمعة ويكشف موقفه من تكاليف العلاج

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 04:32 م
بتروجت يغرم جمعة ويكشف موقفه من تكاليف العلاج
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الفجر الرياضي
 
قرر نادي بتروجت تغريم محمد عادل جمعة الظهير الأيسر للفريق والذي تم الاستغناء عنه ماليا بعد التصريحات التي أصدرها خلال الساعات الماضية يهاجم الجهاز الفني وإدارة النادي. 

كان بتروجت استغى عن محمد عادل جمعة الذي لم يشارك في الموسم الجاري بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي. 

جاء قرار بتروجت بخصم الغرامة من المستحقات المالية المتبقية للاعب لدى النادي حيث أن التصريحات مسيئه وغير مبرره من اللاعب الذي حصل على الإستغناء في المواعيد القانونية وفقا لوجهة نظر الجهاز الفني في الموسم الجديد. 

كان حمادة أنور مدير الكرة ببتروجت أخطر اللاعب بصرف كافة مستحقاته وأيضا قيمة علاجه خلال الفترة القادمة حتى بعد الرحيل عن النادي بسبب تعرضه للإصابة مع الفريق والنادي مسئول عن علاج اللاعب حتى بعد الإستغناء عنه حتى فوجىء مسئولو النادي بتصريحات اللاعب التي يهاجم فيها الجهاز الفني والإدارة بدون مبرر.

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