ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"سما" تتلقى طلب للسماح لعمل البنوك المصرية فى السعودية

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 04:31 م
سما تتلقى طلب للسماح لعمل البنوك المصرية فى السعودية
طباعة
وكالات
 
تقدمت الحكومة المصرية بطلب إلى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، لإصدار تراخيص مصرفية وفتح فرعين لبنكي مصر والأهلي، للانضمام إلى المصارف الأجنبية العاملة في المملكة البالغ عددها 13 مصرفاً، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.

ووفقاً للصحيفة، رحب الجانب السعودي بالطلب، شريطة توافر التراخيص الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وذلك في إطار القواعد والإجراءات المعمول بها محلياً.

وبنكا مصر والأهلي، أكبر بنكين في السوق المصرية، ومملوكان للحكومة، ويستحوذ الأهلي على أكبر حصة سوقية في القطاع المصرفي.

ويتطلب الترخيص لفتح فرع مصرف أجنبي محلياً، دراسة "ساما" الطلب وإصدار قرارها المبدئي بالموافقة أو الرفض، وفي حال الموافقة المبدئية ترفع التوصيات إلى وزارة المالية والرفع إلى مجلس الوزراء بحسب الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من نظام مراقبة الشركات، أما في حال الرفض فلا تلتزم "ساما" بإبداء أيّ سبب من أسباب الرفض، علماً أن "ساما" لا توافق على فتح مكاتب تمثيلية في السعودية.

وتتضمن المتطلبات أيضاً الواجب توافرها عند التقدم بطلب ترخيص فتح فرع مصرف أجنبي، موافقة كتابية من السلطات الرقابية والإشرافية في بلد المقر بعدم الممانعة والتأييد لوجود فرع، وموافقتها على تبادل المعلومات الإشرافية والرقابية بين السلطتين الإشرافيتين، وتقديم ما يفيد التزام السلطات الإشرافية في بلد المقر بمعايير الحد الأدنى للرقابة.

وتشمل كذلك على الإفصاح عما إذا كان المصرف الأجنبي طالب الترخيص سبق أن تعرض إلى مساءلة إشرافية أو صدرت بحقه عقوبات أو يكون مدانا بانتهاك القوانين أو الأنظمة في بلد ممارس فيه عملياته.

ويقدم المصرف الأجنبي معلومات تتضمن نبذة تاريخية عنه، وهيكل الملكية ورأس المال ونسبة كفاية رأس المال الإجمالي لآخر ثلاث سنوات، والتصنيف الائتماني، والبنيات المالية للسنوات الخمس الأخيرة والتقرير السنوي الأخير، وأبرز المؤشرات المالية وسياسة حكومة الشركات والمخاطر والالتزام وأنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية.
المزيد عن: فروع البنوك بالسعودية البنوك المصرية الاقتصاد المصرى الاقتصاد السعودى اخبار الاقتصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
2
x
12:00
0
بوريرام يونايتد - تايلاند
جوانجزو إيفرجراند - الصين
2
x
14:00
2
تيانجين غوانجيان - الصين
الدحيل - قطر
-
x
17:30
-
العين - الإمارات
استقلال طهران - إيران
-
x
18:15
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
كأس الإتحاد الآسيوي
العهد - لبنان
0
x
14:00
0
القوة الجوية - العراق
دوري أبطال أفريقيا
كمبالا سيتى - أوغندا
2
x
15:00
0
الأهلي - مصر
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
تاونشيب رولرز - بوتسوانا
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب
-
x
21:00
-
مازيمبي - جمهورية الكونجو
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
21:00
-
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
توغو بور - توجو
كأس مصر
سموحة
-
x
19:00
-
الزمالك
مباريات دولية ودية - منتخبات
السعودية - أساسي
-
x
19:30
-
اليونان - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/15/2018 4:50:12 PM