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إقامة نقطة شرطة بقرية الطويرات في قنا

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 04:29 م
إقامة نقطة شرطة بقرية الطويرات في قنا
صورة أرشيفية
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بسام عبدالحميد
 
عقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا اجتماع بأعضاء لجنة التقسيم الإداري للمحافظة بحضور اللواء علاء العياط مساعد وزير الداخلية مدير امن قنا واللواء مصطفي عبدالمجيد مساعد مدير الامن للشئون المالية والإدارية واللواء جمال مسعود رئيس مدينة قنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

أوضح الهجان أن لجنة التقسيم الإداري بالمحافظة وافقت علي إقامة نقطة شرطة قرية الطويرات بمركز قنا وذلك بعد صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1311 لسنة 2015 بتخصيص قطعة ارض أملاك دولة علي مساحة 2000 م2 لإقامة نقطة شرطة بقرية الطويرات.

وأشار المحافظ إلي أن نقطة شرطة قرية الطويرات ستتبع مركز شرطة قنا ومكوناتها الإدارية هي (قرية الطويرات – قرية الترامسة) مضيفا ان المحافظة تسعى دائما لاستكمال وإقامة المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ووجه المحافظ مسئولي الوحدة المحلية لمدينة قنا بإزالة أي تعديات بنطاق المساحة المخصصة لإقامة نقطة الشرطة.
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