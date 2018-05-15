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محافظ قنا يحقق حلم أهالي فرشوط مع بداية 2019

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 04:25 م
محافظ قنا يحقق حلم أهالي فرشوط مع بداية 2019
صورة أرشيفية
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بسام عبدالحميد
 
أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أنه تم تخصيص 251 مليون جنيهًا لإنشاء كوبري علوى على مزلقانات السكة الحديد بمدينتي أبو تشت وفرشوط.

وأوضح الهجان أن الكوبري سوف يتم تنفيذه أعلى مزلقان السكة الحديد القبلى بمدخل مدينة فرشوط، بتكلفة مالية تصل الى 150 مليون جنيهًا.

وأوضح ان ذلك فى اطار تنفيذ خطة الجهاز للعام المالى 2018 2019 مشيرا الى انه سيتم البدء فى اعمال الإنشاء مع بداية عام 2019.
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