"من القلب للقلب" مع إيمان رياض على mbc مصر2 في رمضان

يفتح برنامج "من القلب للقلب" مع الإعلامية إيمان رياض نافذة يومية للمشاهدين تحت شعار "الرسول القدوه" وتُقدم الحلقات اليومية قراءة متأنية في سلوكيات الرسول الكريم تستهدف الإقتداء بسلوكياته وتصرفاته السمحه مع من حوله ومُعاملاته اليومية مع زوجاته وأبنائه وجولاته اليومية بين المسلمين.





ويستضيف البرنامج خلال الشهر الكريم د. عمرو الورداني أمين عام لجنة الفتوي والتدريب بدار الإفتاء المصرية، وستُتاح الفرصة أمام المشاهدين للتواصل مع البرنامج عبر الهاتف أو صفحات التواصل الإجتماعي وسيتم إرسال كاميرات البرنامج للقاء المُشاهدين الذين يُقدمون عبر صفحات البرنامج نماذج لقصص تفاعلهم مع الأحداث اليومية إستناداً لقدوة الرسول الكريم.