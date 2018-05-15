عمرو الشناوي يكشف تطورات قطاع الأخبار في رمضان

قال الإعلامي عمرو الشناوي رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري، إن انشطة القطاع وخريطته البرامجية في شهر رمضان سوف تكون موجودة وبقوة علي شاشات ماسبيرو سواء نشرات اخبار أو موجز أنباء في مواعيدها الثابتة لدي المشاهد بالاضافة الي متابعة وتغطية كل مستجدات الأحداث علي الساحة مصريًا وعربيًا وعالميًا.





يُذكر أن الإعلامي عمرو الشناوي، يضع حاليًا خطة تطوير لكل الإدارات المختلفة للقطاع يعكف حالياُ فريق العمل بها علي تنفيذها فهي خطة شاملة للتطوير ستضم كل المحتوى البرامجى بقطاع الأخبار، وسيكون هناك تغيير كامل فى نشرات الأخبار وأداء المذيعين وايضا تغييرفي الشكل الخاص بالنشرات والديكور والاضاءة وأيضًا الخلفيات، إضافة إلى التوسع في النشرات الرياضية والاقتصادية و سيتم كل هذا في اطار استغلال كل الإمكانات الفنية والبشرية فى القطاع لتحقيق التوازن وللقضاء على الكسل والتراخى في العمل.





ورغم كل المعوقات ونقص الإمكاناتفإنناقادرون تمامًا على منافسة الجميع وأكثر، حيث لدينا جيش من وحدات الإذاعات الخارجية، وجيش من الكاميرات المحمولة، وعدد كبير من الاستوديوهات، هذا بالإضافة إلى أننا متوجودين فى جميع محافظات مصر لتغطية ومتابعة كل الأحداث ومشروعات التنمية التى أصبحت منتشرة فى جميع محافظات وقرى مصر، ودائمًا ما يكون لنا السبق والريادة، كما نضع المواطن المصرى على رأس اهتماماتنا ونرصد مشكلاته وأزماته سواء فى التعليم أم الصحة أم التموين أم النقل، ونعمل على توصيل صوته إلى المسئولين فى الحكومة والدولة، حيث إننا نمثل "همزة الوصل" بين المواطن وكافة المسئولين بالدولة بداية من اصغر مسؤول حكومي وصولًا إلى رئيس الجمهورية.