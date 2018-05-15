القوة الجوية يتأهل إلى نهائي غرب آسيا

وتقدم القوة الجوية في الشوط الأول عبر هدفي حمادي أحمد (23) وعماد محسن (34)، قبل أن يسجل العهد هدفين في الشوط الثاني بواسطة البديل محمد قدوح (69) وأحمد زريق (77).

وأكمل العهد المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع حسين الزين في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.

وكانت مباراة الذهاب شهدت يوم الثلاثاء الماضي فوز القوة الجوية 3-1 على ستاد كربلاء الدولي في كربلاء، فتأهل القوة الجوية للنهائي بعدما تفوق بواقع 5-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وأقيمت المباراة الثانية ضمن إياب قبل النهائي يوم الاثنين، حيث فاز الجزيرة الأردني على مواطنه الفيصلي 1-0 وتأهل للنهائي بعدما تفوق 2-1 في مجموع المباراتين.

وضغط العهد في بداية المباراة من أجل تعويض نتيجة مباراة الذهاب، ولكن القوة الجوية خطف هدف التقدم على عكس مجريات اللعب بعدما استقبل حمادي أحمد تمريرة متقنة من همام طارق وسدد بدقة في الشباك (23).

وأضاف الفريق العراقي الهدف الثاني بواسطة عماد محسن إثر خطأ من دفاع أصحاب الأرض (34).

وضغط العهد بقوة في الشوط الثاني، ونجح في تقليص الفارق في الدقيقة 69 عبر تسديدة محمد قودح القوية من حافة منطقة الجزاء.

ثم سجل أصحاب الأرض هدف التعادل عند الدقيقة 77 عن طريق أحمد زريق، لكن القوة الجوية نجح في المحافظة على النتيجة في الدقائق المتبقية.

وكان العهد تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الثانية لمنطقة غرب آسيا برصيد 12 نقطة من ست مباريات، مقابل 10 نقاط للزوراء العراقي و7 للجيش السوري ونقطة واحدة للمنامة البحريني.

في المقابل حصل القوة الجوية على المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة من ست مباريات، بفارق نقطتين خلف الجزيرة الأردني المتصدر، مقابل 7 نقاط للمالكية البحريني ولا شيء للسويق العماني. حيث تأهل الفريق العراقي كأفضل فريق يحصل على المركز الثاني.