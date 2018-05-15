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وزيرا الأوقاف والآثار يستعرضان فيلمًا تسجيليًا عن مراحل تطوير مسجد زغلول الأثري برشيد (صور)

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 04:21 م
وزيرا الأوقاف والآثار يستعرضان فيلمًا تسجيليًا عن مراحل تطوير مسجد زغلول الأثري برشيد (صور)
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إسلام أمين
 
شهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، واللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة والمهندس حازم الاشموني السكرتير العام المساعد نائبا عن محافظ البحيرة، فيلم تسجيلي عن مراحل احلال وتجديد مسجد زغلول الأثري.

والمسجد يتكون من جامعين، أحدهما قديم يرجع للعصر المملوكي ويعرف باسم الديواني، نسبة لأن منشئه كان يتولى الديوان في المدينة في ذلك الوقت، ويقع في الجهة الغربية الآن، والجزء الثاني وهو الحديث وأسسه زغلول، أحد مماليك السيد هارون، أحد الأمراء الذين عاشوا خلال القرن السابع عشر الميلادي، ويوجد بهذا الجزء ضريح زغلول، وإجمالي مساحة المسجد ٥٣٠٠ متر مربع.

جاء ذلك عقب افتتاح المرحلة الاولى من احلال وتجديد مسجد زغلول الاثرى بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة بتكلفة ٢٥ مليون جنيهًا.

وقال وزير الأوقاف، إن الأعمال تنفذ على مرحلتين الأولى بمسطح ٣١٠٠ متر مربع والثانية بمسطح ٢٢٠٠ متر مربع، وتولتها شركة المقاولون العرب، وذلك عن طريق فك المسجد وعمل التدعيم الإنشائي له بتنفيذ القواعد الخرسانية المسلحة وإعادة بناء الحوائط والقباب، وتوريد الأعمدة الرخامية، وعمل الترميم الدقيق للعناصر الزخرفية الأثرية بالمسجد.
وزيرا الأوقاف والآثار يستعرضان فيلمًا تسجيليًا عن مراحل تطوير مسجد زغلول الأثري برشيد (صور)
وزيرا الأوقاف والآثار يستعرضان فيلمًا تسجيليًا عن مراحل تطوير مسجد زغلول الأثري برشيد (صور)
وزيرا الأوقاف والآثار يستعرضان فيلمًا تسجيليًا عن مراحل تطوير مسجد زغلول الأثري برشيد (صور)
وزيرا الأوقاف والآثار يستعرضان فيلمًا تسجيليًا عن مراحل تطوير مسجد زغلول الأثري برشيد (صور)
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