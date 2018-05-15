السفير ناصر حمدي يقدم أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية اليمنية

التقى السفير ناصر حمدي، سفير جمهورية مصر العربية لدى الرياض، بالسيد عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية؛ لتقديم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى الجمهورية اليمنية.





وصرح السفير ناصر حمدي، بأنه قام خلال اللقاء بنقل تحيات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى السيد هادي، وجرى نقاش حول الأزمة اليمنية، مشيرًا إلى أن مصر تتابع عن كثب كافة مستجدات الوضع في اليمن على مختلف الأصعدة.





كما شدد السفير ناصر على حرص مصر على مساندة كافة الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية على أساس المرجعيات ذات الصلة المتوافق عليها، بما يسهم في تحقيق أهداف وتطلعات الشعب اليمني الشقيق، ويحفظ وحدة البلاد، وسيادتها، واستقلاليتها.





ومن جانبه، طلب رئيس الجمهورية اليمنية نقل تحياته إلى السيد الرئيس، وعبر للسفير المصري عن خالص تمنياته بالتوفيق في مهمته الجديدة، مثمنًا وقوف مصر إلى جانب الشعب اليمني الشقيق في محنته الحالية.



