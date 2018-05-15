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"وزير التجارة": مصر لديها قاعدة صناعية لجذب شركات السيارات العالمية (فيديو)

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 04:20 م
وزير التجارة: مصر لديها قاعدة صناعية لجذب شركات السيارات العالمية (فيديو)
طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
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ندى محمد
 
أكد طارق قابيل، وزير الصناعة، أن مصر لديها قاعدة صناعية مؤهلة لجذب شركات السيارات العالمية، مشيرا إلى اهتمامالدولة بتطوير قطاع السيارات كأحد القطاعات الداعمة لمنظومة النمو الاقتصادي.

وأضاف في تصريحات على فضائية "أون لايف"، اليوم الثلاثاء، أن صناعة السيارات تعمل بها 170 شركة في مصر منها 19 شركة تقوم بتجميع وتصنيع مختلف السيارات بأحجامها وانواعها، لافتا إلى أن هذا القطاع كثيف العمالة ويجذب الكثير من الصناعات المغذية وبالتالي يجري العمل على زيادة تعميق التصنيع المحلي في مجال السيارات.
المزيد عن: وزارة الصناعة صناعة السيارات الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
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