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منصور يشن هجوم على رئيس سموحة ووزير الشباب والرياضة بسبب نهائي كأس مصر

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 04:13 م
منصور يشن هجوم على رئيس سموحة ووزير الشباب والرياضة بسبب نهائي كأس مصر
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ريهام عبد المحسن
 
شن مرتضى منصور رئيس الزمالك هجوم على فرج عامر رئيس سموحة وخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بسبب تصريح لفرج عامر بأن خالد عبد العزيز طمأنه لخوض مباراة نهائي الكأس المقرر إقامتها اليوم بين الزمالك وسموحة. 

وقال منصور في تصريحات هاتفية لإذاعة راديو هيتس :"معترض على محمد فاروق الذي سيدير مباراتنا اليوم أمام سموحة في نهائي كأس مصر وسبق أن صرحت بألا يدير هو أو إبراهيم نور الدين ومحمود البنا أي مباريات للزمالك".

وأضاف :"لفت نظري تصريح لفرج عامر قال فيه بأن خالد عبد العزيز وزير أقنعه وطمانه ليخوض المباراة ولا أعرف علاقة وزير الشباب والرياضة بالأمر ليتدخل فيه، على الرغم من أنه لما حدثت ازمة الزمالك المالية وأزمة النادي النهري لم يتدخل في الأزمة".

وتابع :"اريد ان اعرف لماذا طمأنه عبد العزيز لخوض المباراة لأنه تصريح خطير وفيه سوء نية من ناحية الزمالك".

واختتم منصور تصريحاته قائلاً :"أتمنى الفوز بالبطولة يجب أن يكون هادئين في الملعب لو حدث استفزاز من الحكم أو لاعبي سموحة وأن تكون المباراة تليق بكأس مصر".
المزيد عن: مرتضى منصور كورة سموحة رياضة الزمالك
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