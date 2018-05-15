ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزيرا الأوقاف والآثار يفتتحان المرحلة الأولى من تجديد مسجد زغلول برشيد (صور)

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 04:11 م
وزيرا الأوقاف والآثار يفتتحان المرحلة الأولى من تجديد مسجد زغلول برشيد (صور)
طباعة
إسلام أمين
 
افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اليوم الثلاثاء، المرحلة الأولى من إحلال وتجديد مسجد زغلول الاثرى بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة بتكلفة ٢٥ مليون جنية.


وقال وزير الأوقاف، إن الأعمال تنفذ على مرحلتين الأولى بمسطح ٣١٠٠ متر مربع والثانية بمسطح ٢٢٠٠ متر مربع، وتولتها شركة المقاولون العرب، وذلك عن طريق فك المسجد وعمل التدعيم الإنشائي له بتنفيذ القواعد الخرسانية المسلحة وإعادة بناء الحوائط والقباب، وتوريد الأعمدة الرخامية، وعمل الترميم الدقيق للعناصر الزخرفية الأثرية بالمسجد.


والمسجد يتكون من جامعين، أحدهما قديم يرجع للعصر المملوكي ويعرف باسم الديواني، نسبة لأن منشئه كان يتولى الديوان في المدينة في ذلك الوقت، ويقع في الجهة الغربية الآن، والجزء الثاني وهو الحديث وأسسه زغلول، أحد مماليك السيد هارون، أحد الأمراء الذين عاشوا خلال القرن السابع عشر الميلادي، ويوجد بهذا الجزء ضريح زغلول، وإجمالي مساحة المسجد ٥٣٠٠ متر مربع.
وزيرا الأوقاف والآثار يفتتحان المرحلة الأولى من تجديد مسجد زغلول برشيد (صور)
وزيرا الأوقاف والآثار يفتتحان المرحلة الأولى من تجديد مسجد زغلول برشيد (صور)
وزيرا الأوقاف والآثار يفتتحان المرحلة الأولى من تجديد مسجد زغلول برشيد (صور)
وزيرا الأوقاف والآثار يفتتحان المرحلة الأولى من تجديد مسجد زغلول برشيد (صور)
وزيرا الأوقاف والآثار يفتتحان المرحلة الأولى من تجديد مسجد زغلول برشيد (صور)
وزيرا الأوقاف والآثار يفتتحان المرحلة الأولى من تجديد مسجد زغلول برشيد (صور)
وزيرا الأوقاف والآثار يفتتحان المرحلة الأولى من تجديد مسجد زغلول برشيد (صور)
المزيد عن: وزير الآثار مسجد زغلول مسجد أثري العناني
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
2
x
12:00
0
بوريرام يونايتد - تايلاند
جوانجزو إيفرجراند - الصين
2
x
14:00
2
تيانجين غوانجيان - الصين
الدحيل - قطر
-
x
17:30
-
العين - الإمارات
استقلال طهران - إيران
-
x
18:15
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
كأس الإتحاد الآسيوي
العهد - لبنان
0
x
14:00
0
القوة الجوية - العراق
دوري أبطال أفريقيا
كمبالا سيتى - أوغندا
2
x
15:00
0
الأهلي - مصر
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
تاونشيب رولرز - بوتسوانا
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب
-
x
21:00
-
مازيمبي - جمهورية الكونجو
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
21:00
-
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
توغو بور - توجو
كأس مصر
سموحة
-
x
19:00
-
الزمالك
مباريات دولية ودية - منتخبات
السعودية - أساسي
-
x
19:30
-
اليونان - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/15/2018 4:50:12 PM