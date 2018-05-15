شراكة بين "اليونسكو" ومركز الملك فهد للجودة لنشر المعرفة وقصص النجاح

وقّع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، مذكرة تفاهم مع مركز الملك فهد بن عبدالعزيز للجودة؛ لتعزيز العلاقة والتعاون بين الطرفين في مختلف المجالات بما يخدم أهداف وإستراتيجية الطرفين.





مثّل مركز اليونسكو في توقيع المذكرة المدير العام للمركز الدكتور عبدالرحمن المديرس؛ فيما مثّل مركز الملك فهد بن عبدالعزيز للجودة رئيس المجلس الإدارة أحمد بن محمد بالغنيم. حسب صحيفة "سبق"





وتضمن التعاون بين الطرفين تنظيم وتنفيذ الدورات التدريبية وورش العمل الداخلية والخارجية في مجالات جودة التعليم للطرفين، وتنظيم وتنفيذ فعاليات مشتركة كالمؤتمرات والملتقيات، وكذلك أعمال مرئية حول الجودة والتميّز في التعليم أثناء الأيام والمناسبات الدولية.





واتفق الطرفان على التعاون على تطوير مسابقة طلابية يتم من خلالها الاستماع لتصوراتهم عن المدرسة المتميزة، على أن يتم تطبيقها محلياً في المرحلة الأولى، وكذلك نشر المعرفة في قضايا الجودة عن طريق نشر أفضل الممارسات والاستفادة من قصص النجاح.





وتضمنت مذكرة التفاهم العمل المشترك على برامج تمكين (الطلبة، المعلمين، القادة) وتنفيذها على النطاق المحلي ثم الانتشار تدريجياً على نطاق إقليمي.







