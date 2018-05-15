تجديد حبس قاتلة طفلتها وزوجها ورمي جثتها في مصرف بالخليفة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس ربة منزل وزوجها 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل طفلتها وإلقاء جثته في بحيرة عين الحياة في الخليفة.





كانت قد كشفت التحقيقات أن المتهمة اشتركت مع زوجها عمرو.م.ق، فى قتل طفلتها، وتدعى ملك، وتبلغ من العمر 9 سنوات.





فيما أوضحت تحريات الشرطة أن المتهمة منى محمد قرني ، بررت جريمتها بأن الطفلة المجني عليها سكبت سائل نظافة "بريل" على الأكل أثناء تناولها الطعام مما دعا زوجها إلى التعدي عليها بالضرب، باستخدام خرطوم غاز مثبت به محبس حديدي، أحدثا ما بها من إصابات أودت بحياتها.





وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام وتم تجديد الحبس 45 يوما.