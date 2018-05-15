عاجل.. تركيا تقرر طرد السفير الإسرائيلي

قررت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، طرد السفير الإسرائيلي واعتباره شخصًا غير مرغوب فيه، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.



واستدعت وزارة الخارجية التركية، منذ قليل، السفير الإسرائيلي في العاصمة أنقرة.



وتشهد فلسطين اليوم احتجاجات كبيرة تتزامن مع افتتاح الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها في القدس.



ووقعت مواجهات عديدة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية، في الفة والخليل، وعلى طول السياج الأمني مع قطاع غزة، ووقعت إصابات وحالات اختناق نتيجة إطلاق النيران من القوات الإسرائيلية.