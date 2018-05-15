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ننشر خريطة برامج قناة "اقرأ" الفضائية في رمضان

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 02:58 م
ننشر خريطة برامج قناة اقرأ الفضائية في رمضان
ارشيفية
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صلاح حسن
 
اعتمدت قناة "اقرأ" الفضائية خريطة برامج شهر رمضان المبارك حيث ضمت العديد من البرامج الدينية المختلفة وتحمل جرعات نورانية مميزة، وتنشر "الفجر الفني"، الخريطة التي جاءت كالتالي..

-برنامج نور من كينيا يلتقي فيها الداعية الدكتور محمد عمر القايدي المشاهدين في رمضان على قناة اقرأ 
بث أول الساعة 19:15 مساء 
إعادة أولى 5:45 فجراً  
توقيت مكة 

-برنامج المرآة يحاور فيه الإعلامي محمد الجعبري معالي الدكتور محمد نوح القضاة في رمضان على قناة اقرأ 
بث أول الساعة 11:30 مساء 
إعادة أولى 5:00 فجراً 
إعادة ثانية 10:30 صباحاً 
توقيت مكة 

-برنامج مطبخك مع الشيف شادي زيتوني يلتقي فيها المشاهدين في رمضان على قناة اقرأ 
بث أول الساعة 14:00 مساء 
إعادة أولى 2:00 بعد منتصف الليل 
إعادة ثانية 10:00 صباحاً   
توقيت مكة 

-برنامج كاتب وكتاب مع مروة جمال تلتقي فيه مع المشاهدين في رمضان على قناة اقرأ 
بث أول الساعة 20:15 مساء 
إعادة أولى 2:30 بعد منتصف الليل 
إعادة ثانية 13:15 ظهراً   
توقيت مكة 

-برنامج مباركاً والذي يتحدث عن جهود الرئاسة في خدمة الحرمين الشريفين في رمضان على قناة اقرأ 
بث أول الساعة 17:00 مساء 
إعادة أولى 6:00 صباحاً   
توقيت مكة 

-برنامج صحتك ع الطاولة تلتقي الأستاذة منى اليسير المشاهدين في رمضان على قناة اقرأ 
بث أول الساعة 14:30 ظهراً 
إعادة أولى 11:00 صباحاً    
توقيت مكة 

-برنامج دار الهجرة مع الإعلامي وائل رفيق مع المشاهدين في رمضان على قناة اقرأ 
بث أول الساعة 01:00 بعد منتصف الليل  
إعادة أولى 12:00 ظهراً    
توقيت مكة 

-برنامج ليالي رمضان يلتقي فيه إيهاب جاها ومنى النصر وياسمين العشري ومحمد أبوالفتوح مع المشاهدين في رمضان على قناة اقرأ 
بث أول الساعة 12:00 مساء 
إعادة أولى 9:00 صباحاً   
توقيت مكة 

-برنامج الشمائل النبوية يلتقي فيه فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي مع المشاهدين في رمضان على قناة اقرأ 
بث أول الساعة 17:30 مساء 
إعادة أولى 3:00 بعد منتصف الليل 
إعادة ثانية 11:30 صباحاً    
توقيت مكة 

-برنامج واسجد واقترب تلتقي فيها الداعية الدكتورة رفيدة حبش المشاهدين في رمضان على قناة اقرأ 
بث أول الساعة 14:45 ظهراً  
إعادة أولى 6:30 صباحاً   
توقيت مكة 

-برنامج الشفاء يلتقي فيه فضيلة الشيخ السيد فيصل الكاف  مع المشاهدين في رمضان على قناة اقرأ 
بث أول الساعة 20:00 مساء 
إعادة أولى 11:15 صباحاً   
توقيت مكة 

-برنامج وقفة مع آية يلتقي فيه فضيلة الشيخ الدكتور  صلاح باعثمان مع المشاهدين في رمضان على قناة اقرأ 
بث أول الساعة 23:15 مساء 
إعادة أولى 8:30 صباحاً   
توقيت مكة 

-برنامج مجتمع بحب يلتقي فيه فضيلة الشيخ الدكتور حسن الغزالي مع المشاهدين في رمضان على قناة اقرأ 
بث أول الساعة 19:45 مساء 
إعادة أولى 7:00 صباحاً   
توقيت مكة 

-برنامج أفضل النساء يلتقي فيه الداعية السيد محمد السقاف مع المشاهدين في رمضان على قناة اقرأ 
بث أول الساعة 20:30 مساء 
إعادة أولى 2:45 بعد منتصف الليل  
توقيت مكة 

-برنامج القصص الحق مع فضيلة الشيخ عمر بن حفيظ مع المشاهدين في رمضان على قناة اقرأ 
بث أول الساعة 15:15 مساء 
إعادة أولى 7:15 صباحاً 
توقيت مكة 

-برنامج علموا أولادكم محبة رسول الله يلتقي فيه الداعية الأستاذ مجدي إمام مع المشاهدين في رمضان على قناة اقرأ 
بث أول الساعة 19:15 مساء 
إعادة أولى 8:45 فجراً 
إعادة ثانية 13:00 ظهراً  
توقيت مكة 
ننشر خريطة برامج قناة "اقرأ" الفضائية في رمضان
ننشر خريطة برامج قناة "اقرأ" الفضائية في رمضان
المزيد عن: قناة اقرأ اقرأ الفضائية
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