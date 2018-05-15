ننشر خريطة برامج قناة "اقرأ" الفضائية في رمضان

اعتمدت قناة "اقرأ" الفضائية خريطة برامج شهر رمضان المبارك حيث ضمت العديد من البرامج الدينية المختلفة وتحمل جرعات نورانية مميزة، وتنشر "الفجر الفني"، الخريطة التي جاءت كالتالي..





-برنامج نور من كينيا يلتقي فيها الداعية الدكتور محمد عمر القايدي المشاهدين في رمضان على قناة اقرأ

بث أول الساعة 19:15 مساء

إعادة أولى 5:45 فجراً

توقيت مكة





-برنامج المرآة يحاور فيه الإعلامي محمد الجعبري معالي الدكتور محمد نوح القضاة في رمضان على قناة اقرأ

بث أول الساعة 11:30 مساء

إعادة أولى 5:00 فجراً

إعادة ثانية 10:30 صباحاً

توقيت مكة





-برنامج مطبخك مع الشيف شادي زيتوني يلتقي فيها المشاهدين في رمضان على قناة اقرأ

بث أول الساعة 14:00 مساء

إعادة أولى 2:00 بعد منتصف الليل

إعادة ثانية 10:00 صباحاً

توقيت مكة





-برنامج كاتب وكتاب مع مروة جمال تلتقي فيه مع المشاهدين في رمضان على قناة اقرأ

بث أول الساعة 20:15 مساء

إعادة أولى 2:30 بعد منتصف الليل

إعادة ثانية 13:15 ظهراً

توقيت مكة





-برنامج مباركاً والذي يتحدث عن جهود الرئاسة في خدمة الحرمين الشريفين في رمضان على قناة اقرأ

بث أول الساعة 17:00 مساء

إعادة أولى 6:00 صباحاً

توقيت مكة





-برنامج صحتك ع الطاولة تلتقي الأستاذة منى اليسير المشاهدين في رمضان على قناة اقرأ

بث أول الساعة 14:30 ظهراً

إعادة أولى 11:00 صباحاً

توقيت مكة





-برنامج دار الهجرة مع الإعلامي وائل رفيق مع المشاهدين في رمضان على قناة اقرأ

بث أول الساعة 01:00 بعد منتصف الليل

إعادة أولى 12:00 ظهراً

توقيت مكة





-برنامج ليالي رمضان يلتقي فيه إيهاب جاها ومنى النصر وياسمين العشري ومحمد أبوالفتوح مع المشاهدين في رمضان على قناة اقرأ

بث أول الساعة 12:00 مساء

إعادة أولى 9:00 صباحاً

توقيت مكة





-برنامج الشمائل النبوية يلتقي فيه فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي مع المشاهدين في رمضان على قناة اقرأ

بث أول الساعة 17:30 مساء

إعادة أولى 3:00 بعد منتصف الليل

إعادة ثانية 11:30 صباحاً

توقيت مكة





-برنامج واسجد واقترب تلتقي فيها الداعية الدكتورة رفيدة حبش المشاهدين في رمضان على قناة اقرأ

بث أول الساعة 14:45 ظهراً

إعادة أولى 6:30 صباحاً

توقيت مكة





-برنامج الشفاء يلتقي فيه فضيلة الشيخ السيد فيصل الكاف مع المشاهدين في رمضان على قناة اقرأ

بث أول الساعة 20:00 مساء

إعادة أولى 11:15 صباحاً

توقيت مكة





-برنامج وقفة مع آية يلتقي فيه فضيلة الشيخ الدكتور صلاح باعثمان مع المشاهدين في رمضان على قناة اقرأ

بث أول الساعة 23:15 مساء

إعادة أولى 8:30 صباحاً

توقيت مكة





-برنامج مجتمع بحب يلتقي فيه فضيلة الشيخ الدكتور حسن الغزالي مع المشاهدين في رمضان على قناة اقرأ

بث أول الساعة 19:45 مساء

إعادة أولى 7:00 صباحاً

توقيت مكة





-برنامج أفضل النساء يلتقي فيه الداعية السيد محمد السقاف مع المشاهدين في رمضان على قناة اقرأ

بث أول الساعة 20:30 مساء

إعادة أولى 2:45 بعد منتصف الليل

توقيت مكة





-برنامج القصص الحق مع فضيلة الشيخ عمر بن حفيظ مع المشاهدين في رمضان على قناة اقرأ

بث أول الساعة 15:15 مساء

إعادة أولى 7:15 صباحاً

توقيت مكة





-برنامج علموا أولادكم محبة رسول الله يلتقي فيه الداعية الأستاذ مجدي إمام مع المشاهدين في رمضان على قناة اقرأ

بث أول الساعة 19:15 مساء

إعادة أولى 8:45 فجراً

إعادة ثانية 13:00 ظهراً

توقيت مكة