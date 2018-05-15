تأجيل محاكمة ضابط بتهمة التزوير في "سيدة المقطم" لـ 9 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى عابدين، تأجيل محاكمة ضابط شرطة بتهمة التزوير، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"سيدة المقطم" لجلسة 9 سبتمبر لمناقشة شاهد الإثبات.





عقدت الجلسة برئاسة المستشار جعفر نجم الدين و بعضوية المستشارين سمير أبو دوح وهشام السيد وأحمد الغندور.





كانت النيابة العامة، تلقت من سيدة مقيمة فى منطقة المقطم، بلاغا رقمه 2904 جنح المقطم، لسنة 2017 وقالت فيه إن معاون المباحث لفق لها قضية اتجار فى مخدر الهيروين.





وتبين من خلال رصد المكالمات الصادرة، والمستقبلة أنها بالفعل كانت داخل قسم شرطة المقطم قبل موعد تحرير المحضر.



