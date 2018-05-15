الخارجية التركية تستدعي السفير الإسرائيلي في العاصمة أنقرة

تستدعي وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، السفير الإسرائيلي في العاصمة أنقرة، نقلا عن قناة "تي أر تي".



وتشهد فلسطين اليوم احتجاجات كبيرة تتزامن مع افتتاح الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها في القدس.



ووقعت مواجهات عديدة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية، في الفة والخليل، وعلى طول السياج الأمني مع قطاع غزة، ووقعت إصابات وحالات اختناق نتيجة إطلاق النيران من القوات الإسرائيلية.