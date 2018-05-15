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بعد خسائر 7 جلسات متتالية.. البورصة تربح 2.5 مليار جنيه اليوم

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 03:00 م
بعد خسائر 7 جلسات متتالية.. البورصة تربح 2.5 مليار جنيه اليوم
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نيفين سمير
 
استردت البورصة عافيتها بعد تراجعها 7 جلسات متتالية، حيث ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي بختام تعاملات جلسة تداولات اليوم الثلاثاء مدعومة بعمليات الشراء التى قام بها المستثمرين المصريين على الأسهم القيادية والصغرى والمتوسطة.

وربح رأس المال السوقى 2.5مليار جنيه ليصل عند مستوى 954.2 مليار جنيه مقابل نحو 951.7 مليار جنيه فى ختام تعاملات الجلسة الماضى.

 

وعلى صعيد مؤشرات البورصة أرتفع مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 0.1% ليصل عند مستوى 16985.7 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.19% محققا مستوى 849.6 نقطة, تلاه صاعداً مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.14% محققا مستوى 2189.3 نقطة

 

وسجل السوق قيم تداولات بلغت 1.5 مليار جنيه، من خلال تداول 257.7 مليون سهم، بتنفيذ 27.4 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 180 شركة مقيدة، ارتفع منها 68 سهمًا، وتراجعت أسعار 74 سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 38سهمًا أخرين.

 

واتجه صافي تعاملات العرب وحده نحو البيع ، مسجلاً 77.4 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 11.4% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات االمصريين  والاجانب  نحو عمليات الشراء ، مسجلًا 67.3 مليون جنيه، و 10 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 70.1%، 18.3% من التداولات..


وتوقع أحمد عبدالحميد، مدير الفروع لدى وثيقة لتداول الأوراق المالية، أن تعاود مؤشرات البورصة المصرية أداءها الإيجابي خلال الجلسات المقبلة مع بدء بناء مراكز شرائية جديدة مضيفًا أن المؤشر الثلاثيني مرشحٌ للتحرك بين مستويات 16800 نقطة و17100 نقطة.

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