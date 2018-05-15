رئيس جامعة القاهرة: انتهاء الامتحانات قبل عيد الفطر.. والنتيجة بعدها بأسبوعين (صور)

قام الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بجولة اليوم الثلاثاء، تفقد خلالها سير الامتحانات لطلاب الجامعة، واطمأن رئيس الجامعة على إتخاذ كافة كافة الترتيبات الخاصة بتأمين أعمال الامتحانات، من حيث توفير أفراد الأمن الإداري لتأمين مقار الامتحان، وطباعة أوراق الامتحان في نفس اليوم وعدم تداولها على أجهزة متصلة بالإنترنت للحفاظ على سريتها، وتوافر اللجان الخاصة للطلاب من ذوي الإحتياجات.





كما اطمأن رئيس الجامعة على اتخاذ التدابير الخاصة بتوفير الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم من حيث توفير الإضاءة والتهوية المناسبة في اللجان، وتواجد الأساتذة والمراقبين، وتوفير سيارات الإسعاف بجوار اللجان.





وأكد الخشت، أن الامتحانات بكليات الجامعة منتظمة وتشهد هدوءً ولم يتم رصد حالات شغب أو محاولات للغش، مشيراً إلى أن الامتحانات تقيس مستوى الطالب المتوسط والمستويات العليا للتفكير، وأن أسئلة الإمتحانات قائمة على استرجاع بعض المعلومات، وليست قائمة علي الحفظ والتلقين،





وذلك في إطار سعي الجامعة لتنمية قدرة الطلاب علي الإستيعاب والفهم وتنمية طريقة التفكير العلمي لديهم وحل المشكلات مما يساعد علي الإبتعاد عن الحفظ دون فهم.





وتابع الخشت، في تصريحات عقب جولته بالامتحانات، أن طريقة الامتحان هي التي تغير طريقة المناهج وطريقة الشرح وتدريب الطلاب علي تحليل المعلومات والنقد والإستنباط والإستدلال، مشيراً إلي أنه بدءاً من العام القادم سيتم وضع مقررين جددين للطلاب، هما ريادة الأعمال والتفكير النقدي، وذلك في إطار تنمية التفكير العلمي للطلاب.





وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن امتحانات هذا العام تتم بدون خيام وتنتهي في شهر رمضان قبل موعد الإفطاربوقت كاف، لافتاً إلي إنتهائها قبل عيد الفطر.



