عاجل.. رفض استئناف زوجة نجل سامى عنان لدهسها فرد أمن بالشيخ زايد
الثلاثاء 15/مايو/2018 - 02:58 م
مـروة هيـكل
قرر قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، برفض الاستئناف المقدم من "نجلا.م" زوجة سمير نجل الفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، على قرار تجديد حبسها 15 يوماً على ذمة التحقيقات؛ فى القضية المتهمة فيها بدهس فرد أمن داخل "كمبوند" بمدينة الشيخ زايد، وقرر استمرار حبسها.
ووجهت النيابة للمتهمة جريمة الشروع بقتل فرد أمن بكمباوند الشيخ زايد دهسا بسيارتها، أثناء مطاردتها لأحد الأشخاص لوجود خلافات بينهما، وعقب تدخل فرد الأمن قامت بدهسه بسيارتها، ما تسبب فى إصابته، وقامت قوات الأمن باصطحابها لقسم شرطة الشيخ زايد، وقررت النيابة حبسها على ذمة التحقيقات.
وكشفت مصادر، إن النيابة قرررت حبس المتهمة على خلفية استكمال التحقيقات فى القضية رقم 3039 لسنة 2018 جنح الشيخ زايد، وأنه تم احتجازها بقسم شرطة الشيخ زايد، وتم نظر الاستئناف على قرار قاضى المعارضات بتجديد حبسها 15 يوماً اليوم أمام المحكمة الجزئية.
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