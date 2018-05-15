عاجل.. رفض استئناف زوجة نجل سامى عنان لدهسها فرد أمن بالشيخ زايد

قرر قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، برفض الاستئناف المقدم من "نجلا.م" زوجة سمير نجل الفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، على قرار تجديد حبسها 15 يوماً على ذمة التحقيقات؛ فى القضية المتهمة فيها بدهس فرد أمن داخل "كمبوند" بمدينة الشيخ زايد، وقرر استمرار حبسها.





ووجهت النيابة للمتهمة جريمة الشروع بقتل فرد أمن بكمباوند الشيخ زايد دهسا بسيارتها، أثناء مطاردتها لأحد الأشخاص لوجود خلافات بينهما، وعقب تدخل فرد الأمن قامت بدهسه بسيارتها، ما تسبب فى إصابته، وقامت قوات الأمن باصطحابها لقسم شرطة الشيخ زايد، وقررت النيابة حبسها على ذمة التحقيقات.



