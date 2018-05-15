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عمرو وردة يعدد أصحاب الفضل في فوزه بأفضل لاعب بالدوري اليوناني (صورة)

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 02:54 م
عمرو وردة يعدد أصحاب الفضل في فوزه بأفضل لاعب بالدوري اليوناني (صورة)
عمرو وردة
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علي نبوي
 

أعرب عمرو وردة لاعب نادي أتروميتوس، سعادته الكبيرة عقب فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري اليوناني.


وغرد عمرو وردة على حسابه بموقع التواصل "تويتر" صورة له مع الجائزة وقال :"حلم أخر أصبح حقيقة.. شعور لا يصدق.. بفضل عائلتي وأصدقاء الفريق، والمدربين، وكل شخص وقف بجانبي على مر السنين".


يذكر أن وردة شارك مع ناديه أتروميتوس في 28 مباراة حتى الآن بمختلف المسابقات، وتمكن من تسجيل 11 هدفًا، وصناعة سبعة آخرين .

عمرو وردة يعدد أصحاب الفضل في فوزه بأفضل لاعب بالدوري اليوناني (صورة)
المزيد عن: عمرو وردة الدوري اليوناني اخبار الرياضة اليوم اتروميتوس
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