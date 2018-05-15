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ضخ 10% زيادة من السولار والبنزين بالسوق لمواجهة موسم الحصاد

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 02:53 م
ضخ 10% زيادة من السولار والبنزين بالسوق لمواجهة موسم الحصاد
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حازم محمد
 

قال أحمد عبد الغفار عضو الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية إن الهيئة العامة للبترول قامت بضخ كميات إضافية من السولار والبنزين في جميع المحافظات لتلبية إحتياجاتها في ظل وجود موسم الحصاد الذي يزيد به الطلب علي السولار والبنزين بنسبة تصل الي 10%.

وتوقع   إن تستقر سوق البنزين والسولار بعد ضخ كميات اضافية خلال الفترة الحالية مشيرا الي إن مصر تستهلك من ٣٥ إلى ٣٧ ألف طن سولار يوميا  تم زيادتها خلال هذا الشهر إلى ٤٢ ألف طن سولار يوميا لتلبية متطلبات موسم الحصاد الذى سينتهى بنهاية مايو الحالى.

ونوه " عبد الغفار" الي انه  تم ايضا ضخ كميات إضافية من البنزين بجميع أنواعه  وذلك لمراعاة البعد الإجتماعى والأسرى أثناء الشهر الكريم والأعياد والأفراح لافتا الي ان معدل الاستهلاك من بنزين ٨٠ يصل الي  ٥١% وبنزين ٩٢ يصل ٤٥% وبنزين ٩٥ يصل إلى ٤%.

وإستبعد حدوث اي مشاكل خلال شهر رمضان المبارك مع زيادة الاستهلاك نظرًا لتغطية الاحتياجات بالكميات التي تم ضخها بالسوق مراعاة لزيادة الاستهلاك في موسم الحصاد وكذلك شهر رمضان المبارك.



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