أرباح "تنمية الصادرات" ترتفع لـ46% خلال 9 أشهر

أعلن المصري لتنمية الصادرات عن القوائم المالية المجمعة خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس 2018 والتي اسفرت نتائجه عن ارتفاع في الأرباح بنسبة 46.97% على أساس سنوي.



وأوضح البنك في بيان للبورصة اليوم انه حقق أرباحاً بلغت 560.4 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2017 إلى مارس 2018، مقابل أرباح بلغت 381.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.



وارتفعت إيرادات فوائد البنك خلال الفترة إلى 3.39 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 2 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.



وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال الفترة، فقد ارتفعت أرباح البنك إلى 501.9 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 367.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.



وحقق البنك أرباحاً بلغت 395.9 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 246.37 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.



