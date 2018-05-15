رئيس الوزراء يهنئ السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان

بعث المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وكان نصها كالتالي:





الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريـــــــة يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة وبالأصالة عن نفسى، أخلص التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم الذى أختصه سبحانه وتعالى بالخير واليُمن والبركات، وأنزل فيه القرآن هاديا للبشرية جمعاء ليضئ لها طريق الحياة الكريمة.



