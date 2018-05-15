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رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة حلول شهر رمضان

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 02:51 م
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة حلول شهر رمضان
رئيس الوزراء - شيخ الأزهر
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يحيى حلمي
 
بعث المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وكان نصها كالتالي:

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ أحمد الطيب شيـــــخ الأزهـــــــــر، يسرنى أن أبعث إلى فضيلتكم أخلص التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم الذى نستلهم منه أسمى مبادئ الرحمة والتكافل وقوة العزيمة وصلابة الإرادة وشهد نصر الله المبين ضد قوى الشرك والطغيان.

وإننا إذ نستقبل هذا الشهر الكريم، نتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الغالية وشعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
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