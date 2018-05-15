رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة حلول شهر رمضان

بعث المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وكان نصها كالتالي:





فضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ أحمد الطيب شيـــــخ الأزهـــــــــر، يسرنى أن أبعث إلى فضيلتكم أخلص التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم الذى نستلهم منه أسمى مبادئ الرحمة والتكافل وقوة العزيمة وصلابة الإرادة وشهد نصر الله المبين ضد قوى الشرك والطغيان.



