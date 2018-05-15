6 بدلاء فقط على دكة الأهلي أمام كمبالا بعد استبعاد "فتحي"

يتواجد 6 لاعبين فقط من الأهلي على دكة البدلاء أمام كمبالا سيتي الأوغندي بعد استبعاد أحمد فتحي للإصابة برشح في الركبة.





وتضم دكة بدلاء الأهلي أمام كمبالا سيتي شريف إكرامي وباسم علي وأحمد حمودي وأحمد حمدي وإسلام محارب وصلاح محسن.





وأعلن حسام البدري، المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي، المقرر لها الثالثة عصر اليوم، الثلاثاء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





تشكيل الأهلي أمام كمبالا سيتي





حراسة المرمى: محمد الشناوي





خط الدفاع: صبري رحيل، ومحمد نجيب، وسعد سمير، ومحمد هاني،





خط الوسط: حسام عاشور، وعمرو السولية، ووليد سليمان، وميدو جابر، وباكا،





خط الهجوم: مروان محسن



