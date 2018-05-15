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مشاهدة مباراة الدفاع الحسني الجديدي ومازيمبي بث مباشر اليوم الثلاثاء 15-5-2018 في دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 01:37 م
مشاهدة مباراة الدفاع الحسني الجديدي ومازيمبي بث مباشر اليوم الثلاثاء 15-5-2018 في دوري أبطال إفريقيا
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الفجر الرياضي
 

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معلومات عن مباراة الدفاع الحسني الجديدي ومازيمبي بدون تقطيع البطولة : دوري أبطال إفريقيا، القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1،

 

موعد مشاهدة مباراة الدفاع الحسني الجديدي ومازيمبي اليوم في تمام الـ 22:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 21:00 مساءاً بتوقيت مصر .

 

كورة لايف مشاهدة مباراة الدفاع الحسني الجديدي ومازيمبي بث مباشر اليوم 15-5-2018 في دوري أبطال إفريقيا.




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