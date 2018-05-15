400 لاعب ولاعبة بألعاب ومسابقات الأولمبياد الخاص بالأسكندرية

أقيم علي مدار يومين متصلين ألعاب ومسابقات الأولمبياد الخاص المصري لفرع الأسكندرية تحت رعاية الدكتور محمد سلطان محافظ الأسكندرية خلال الفترة من 14 : 15 مايو الجاري علي ملاعب ستاد الأسكندرية الرياضي ومركز شباب الشلالات في رياضات كرة قدم ، كرة سلة ، العاب قوى، تنس طاولة ، رفع الاثقال ، البوتشى بمشاركة 400 لاعب لاعبة من 39 هيئة من محافظة الأسكندرية تحت رعاية شركتي المصرية للاتصالات وكوكاكولا الراعي الرئيسي للأولمبياد الخاص المصري.





حضر حفل أفتتاح الألعاب عمرو الطحاوي نائب المدير الوطني مدير الألعاب والمسابقات ، والدكتور محمد مسعد معاون محافظ الأسكندرية ، والدكتور محمد سنبل مدير إدارة الهيئات بمديرية الشباب والرياضة ،و الدكتور شريف سعد مدير عام ستاد الأسكندرية الرياضي ، والدكتورة إيمان سالم نائبة عن عميد كلية التربية الرياضية للبنات بالأسكندرية ، والدكتورة غيمان جابر عضو مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي ،وعبد المعز خليفة من أسواق فتح الله.



أكد " عمرو الطحاوي " أن اليوم الأول شهد اقامة حفل إفتتاح الألعاب وفقاُ لقواعد الأولمبياد الخاص الدولي والذي ضم دخول وحمل أعلام مصر والأولمبياد الخاص المصري ودخول الهيئات واللاعبين المشاركين عقبها الوقوف وعزف السلام الجمهوري وإلقاء كلمات لكبار الشخصيات ، تلها قسم اللاعبين وإيقاد شعلة ألعاب فرع الأسكندرية وبعدها أتجه اللاعبين المشاركين إلي أماكن الألعاب لبدء مسابقات التقسيم .



أما اليوم الثاني فقد شهد مسابقات النهائيات لتحديد الفائزين في الرياضات المختلفة وتتويج جميع اللاعبين المشاركين بالألعاب وإجراء القرعة العلينة لأختيار اللاعبون الذين سيمثلون فرع الأسكندرية في الألعاب الوطنية للأولمبياد الخاص المصري والمقرر أنطلاقها في شهر يوليو القادم للأختيار منها أعضاء البعثة المصرية المقرر مشاركتها في الألعاب العالمية الصيفية والتي ستسضيفها مديرنة أبو ظبي الأماراتية خلال شهر مارس 2019 .