بريطانيا تطالب بتحقيق مستقل حول الأحداث الدامية في قطاع غزة
الثلاثاء 15/مايو/2018 - 01:37 م
أسماء العزب
طالبت بريطانيا بتحقيق مستقل حول المجزرة
الدامية التي ارتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة، حسبما
ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.
وتشهد فلسطين اليوم احتجاجات كبيرة تتزامن
مع افتتاح الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها في القدس.
ووقعت مواجهات
عديدة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية، في الفة والخليل، وعلى طول السياج
الأمني مع قطاع غزة، ووقعت إصابات وحالات اختناق نتيجة إطلاق النيران من القوات الإسرائيلية.
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