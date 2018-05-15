رسميا.. الأسيوطي يتعاقد مع أحمد غريب

نجح مجلس إدارة الأسيوطي سبورت برئاسة محمود الأسيوطي، في الحصول على خدمات أحمد غريب مدافع فريق إف سي مصر، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.





ووقع أحمد غريب عقود انضمامه لفريق الأسيوطى سبورت لمدة ثلاثة أعوام مقبلة في وجود محمد عادل مدير الكرة.





وجاء تعاقد الأسيوطي، مع أحمد غريب لتدعيم صفوفه خلال الموسم المقبل، من أجل مواصلة عروضه القوية الموسم الماضي ومحاولة الدخول للمربع الذهبي والمؤهل للمشاركات الأفريقية.



