ياسر إدريس رئيسا للجنة الأندية بـ"الأوليمبية"

اختار مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية رؤساء اللجان المختلفة خلال الاجتماع الذى عقد مساء أمس الإثنين وانتهى فى الساعة الأولى من صباح اليوم الثلاثاء ، حيث جاء تشكيل رؤساء اللجان على النحو التالى :

المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصرى للسباحة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية رئيسا للجنه الأندية والهيئات الرياضيه، والمهندس علاء جبر نائب رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد القوس والسهم رئيسا للجنة التخطيط ومعه المهندس هشام نصر ورئيس اتحاد كره اليد مقررا ، والمهندس باسل عبد الله عضو مجلس إدارة اتحاد الشراع عضوا ، والدكتور علاء مشرف أمين صندوق اللجنة الأولمبية رئيسا للجنة الطبية ، وحازم امام عضو مجلس إدارة اتحاد كره القدم رئيسا للجنة التسويق، ومعه محمد عبد المطلب نائب رئيس اتحاد كرة السلة مقررا ، والمهندس خالد ناصف رئيس اتحاد الكرة الطائرة رئيسا للجنة تنمية الموارد ، واللواء يحيي دعبس عضو مجلس إدارة اتحاد الهوكي رئيسا للجنة البروتوكول والامن ، ومعه محمود محجوب رئيس اتحاد رفع الأثقال مقررا.

وتم الاتفاق خلال الجلسة أن يقوم كل رئيس لجنة باختيار أعضاء لجنته، وذلك بالتشاور مع المهندس هشام حطب ، بهدف إيجاد نوع من التجانس والتناغم بين رئيس وأعضاء كل لجنة وأعضاء اللجان الأخرى .