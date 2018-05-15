حافظي على شعر طفلتكِ بهذه الخطوات

للحفاظ على ششعر ابنتكِ التالف وتقويته وإعادة إليه الحيوية من جديد التزمي بالقواعد والخطوات التالية:_





- لا تشدي الشعر إلى الخلف، حتى إذا كنتِ ترغبين في لمه فليكن ذلك بنعومة.

- لا تصففي الشعر بالطريقة نفسها وفي الاتجاه نفسه كل يوم.

- لا تفكري في شد الشعر إلى الخلف وهو مبلل، ويفضل عدم البدء في تصفيف الشعر بعد الاستحمام مباشرةً وتركه قليلًا حتى يصبح شبه جاف.

- استعملي الكريمات المرطبة قبل البدء في تصفيف الشعر، فهذا يساعد على منع حدوث التقصف.

- حاولي استعمال إكسسوارات الشعر ذات النوعية الجيدة، فهذه النوعيات في الغالب لا تحتاج للشد عند استعمالها في تصفيف الشعر.

- لا تدعي ابنتك تذهب للسرير وشعرها مربوطًا ومشدودًا إلى الخلف.

- انتبهي لشعور ابنتكِ، فإذا تألمت وأنت تصففين شعرها، فاعلمي أنكِ تشدين على شعرها بقوةٍ غير مطلوبة وغير مرغوبٍ بها.