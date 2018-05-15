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حافظي على شعر طفلتكِ بهذه الخطوات

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 01:32 م
حافظي على شعر طفلتكِ بهذه الخطوات
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للحفاظ على ششعر ابنتكِ التالف وتقويته وإعادة إليه الحيوية من جديد التزمي بالقواعد والخطوات التالية:_

- لا تشدي الشعر إلى الخلف، حتى إذا كنتِ ترغبين في لمه فليكن ذلك بنعومة.
- لا تصففي الشعر بالطريقة نفسها وفي الاتجاه نفسه كل يوم.
- لا تفكري في شد الشعر إلى الخلف وهو مبلل، ويفضل عدم البدء في تصفيف الشعر بعد الاستحمام مباشرةً وتركه قليلًا حتى يصبح شبه جاف.
- استعملي الكريمات المرطبة قبل البدء في تصفيف الشعر، فهذا يساعد على منع حدوث التقصف.
- حاولي استعمال إكسسوارات الشعر ذات النوعية الجيدة، فهذه النوعيات في الغالب لا تحتاج للشد عند استعمالها في تصفيف الشعر.
- لا تدعي ابنتك تذهب للسرير وشعرها مربوطًا ومشدودًا إلى الخلف.
- انتبهي لشعور ابنتكِ، فإذا تألمت وأنت تصففين شعرها، فاعلمي أنكِ تشدين على شعرها بقوةٍ غير مطلوبة وغير مرغوبٍ بها.
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