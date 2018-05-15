58.1 مليون جنيه خسائر "رامكو" خلال الربع الأول من 2018

أعلنت شركة رمكو لانشاء القرى السياحيه عن القوائم المالية المستقلة للفترة من 01/01/2018 إلى 31/03/2018، حيث أظهرت النتائج ارتفاع الخسائر بنسية 160.5% على أساس سنوي.





وحققت الشركة أرباحاً بلغت 273.13 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017،مقابل خسائر بلغت 71.7 مليون جنيه في 2016، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



وزادت أرباح النشاط العقاري خلال 2017 إلى 503.27 مليون جنيه، مقابل 90 مليون جنيه.



