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58.1 مليون جنيه خسائر "رامكو" خلال الربع الأول من 2018

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 01:20 م
58.1 مليون جنيه خسائر رامكو خلال الربع الأول من 2018
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نيفين سمير
 
أعلنت شركة رمكو لانشاء القرى السياحيه عن القوائم المالية المستقلة للفترة من 01/01/2018 إلى 31/03/2018، حيث أظهرت النتائج  ارتفاع الخسائر بنسية 160.5% على أساس سنوي.


وحققت الشركة أرباحاً بلغت 273.13 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017،مقابل خسائر بلغت 71.7 مليون جنيه في 2016، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وزادت أرباح النشاط العقاري خلال 2017 إلى 503.27 مليون جنيه، مقابل 90 مليون جنيه.

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