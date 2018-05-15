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البحرين تسقط الجنسية عن 115 متهمًا بالإرهاب

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 01:30 م
البحرين تسقط الجنسية عن 115 متهمًا بالإرهاب
الأمن البحريني
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أسماء العزب
 

أسقطت الحكومة البحرينية، الجنسية، اليوم الثلاثاء، عن  115 شخصًا من جنسياتهم بتهم تتعلق بالإرهاب.

 

وأفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر لها، نقلًا عن وكالة أنباء البحرين، بمعاقبة 53 مدانًا بالإرهاب بالسجن المؤبد.


وقالت السلطات البحرينية، إن المدانين تلقوا تدريبات في معسكرات الحرس الثوري الإيراني.

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