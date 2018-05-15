البحرين تسقط الجنسية عن 115 متهمًا بالإرهاب

أسقطت الحكومة البحرينية، الجنسية، اليوم الثلاثاء، عن 115 شخصًا من جنسياتهم بتهم تتعلق بالإرهاب.

وأفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر لها، نقلًا عن وكالة أنباء البحرين، بمعاقبة 53 مدانًا بالإرهاب بالسجن المؤبد.



