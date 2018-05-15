طرح أغنيتي "رمضان"و" أبويا" من فيلم"آسفين ياباشا"

وقال المنتج جمال فؤاد، أن سعيد جدًا بردود أفعال فعال النقاد والجمهور حول أغانيه في أولى أيام طرحها، لاسيما أنها تأتي بعد غياب طويل عن الساحة الغنائية.





وأضاف "فؤاد"، في تصريحات صحفية، أنه يستعد خلال الفترة المقبلة للإنتهاء من ألبومه الغنائي الجديد، الذي يعكف حاليًا على وضع اللمسات النهائية، لافتًا إلى أنه سيفصح عن تفاصيل الألبوم بمجرد انتهائه.





وتدور قصة الفيلم في إطار درامي اجتماعي، حول مجموعة من الشباب يحاولون تقديم أعمال مفيدة للمجتمع، لكنهم يصطدمون بالواقع الأليم، عندما يحاول بعض الأسخاص الإساءة لهم ، والإيقاع بهم. وفيلم "آسفين ياباشا"، بطولة جمال فؤاد، بدرية طلبة، حسن عيد، ماهر عصام، مي حسن محمد الشربيني، عبدالباسط حمودة، منه جلال، صبري عبدالمنعم، إيمان السيد، محمد الصاوي حمودة،رشا فرج،اخراج وتاليف طوني نبيه وهي من إنتاج شركة جو للإنتاج الفني.