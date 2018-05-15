"الجمهوري التركي": سياسات ترامب مع إسرائيل تهدف لإسقاط مشاكله الداخلية

قال زعيم الشعب الجمهوري التركي، قليجدار أوغلو، إن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إسرائيل تهدف لإسقاط مشاكله الداخلية.



وأشار "أوغلو"، خلال كلمته، اليوم، إلى أن الولايات المتحدة فقدت دورها كوسيط في الشرق الأوسط، بعدما فضّلت الوقوف إلى جانب الحكومة الإسرائيلية، وباتت سببًا في سفك الدم والدموع والموت.



وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، حيث قتل 61 شخصا، وجرح أكثر من 2770 آخرين، بالرصاص الحي، والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع. وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس، ويحيون الذكرى الـ 70 لـ"النكبة" الفلسطينية.



وردًا على خطوة نقل السفارة الأمريكية للقدس والمجزرة التي ارتكبتها إسرائيل على حدود قطاع غزة، أعلنت تركيا الحداد الوطني لمدة 3 أيام، واستدعاء سفيريها لدى واشنطن وتل أبيب للتشاور، ودعوة منظمة التعاون الإسلامي لاجتماع طارئ الجمعة المقبل. كما أعلنت جنوب إفريقيا استدعاء سفيرها في تل أبيب “حتى إشعار آخر” على خلفية المجزرة الاسرائيلية.

