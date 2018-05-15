ريال مدريد يحدد سعر بيع جاريث بيل

عاش جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، موسما صعبا إذ ابتعد النجم الويلزي عن المستطيل الأخضر لفترة طويلة بسبب الإصابة التي ألمت به، كما أنه جلس مرارا على دكة البدلاء، بعدما فقد مكانه في تشكيلة الفريق الرسمية، لصالح الشاب الواعد ماركو أسينسيو.

وعلى الرغم من استعادته لجزء من بريقه في المباريات الأخيرة، تشير العديد من التقارير الصحفية، إلى أن استمرار بيل في العاصمة الإسبانية مدريد لن يطول، خصوصا مع رغبة الملكي في إحداث تغييرات كثيرة في تشكيلة الفريق، انطلاقا من الموسم القادم، من أجل السيطرة أوروبيا ومحليا.

وأكدت تقارير إسبانية أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، قد حدد سعر نجمه جاريث بيل، حيث يُريد الحصول على مبلغ 90 مليون يورو، من أجل بيع صاحب القدم اليُسرى القوية في عالم الساحرة المستديرة.

وتشير نفس التقارير إلى أن بيريز يرغب في الاستفادة من أموال بيع بيل، بهدف تمويل صفقة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، بالإضافة إلى أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، محمد صلاح، الذي يُثير اهتمام الكثير من الأندية الأوروبية.

وبحسب نفس المصادر، عبرت أندية مانشستر يونايتد وتوتنهام عن رغبتها في التعاقد مع جاريث بيل، مضيفة أن رئيس الريال، رفض عرضيهما لأن "الشياطين الحمر" وتوتنهام اللندني، عرضا مبلغا لم يتجاوز 65 مليون يورو، في حين يٌريد الريال الحصول على مقابل أكبر.

يُشار إلى غاريث بيل (28 عاما) عاد مؤخرا إلى مستواه المعهود، فقد قدم أداء قويا في مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة، وسجل الهدف الثاني لفريقه، علاوة على ذلك، فإن النجم الويلزي أحرز ثنائية في شباك سيلتا فيجو نهاية الأسبوع الماضي، في الجولة 37 من "الليجا".